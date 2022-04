Banco Bpm: sigla accordo con Consorzio italiano biogas

01 aprile 2022 a

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Il Consorzio Italiano Biogas e Banco Bpm hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per agevolare l'accesso al credito alle imprese associate. L'obiettivo è di favorire gli investimenti nella produzione di biogas e biometano da fonti rinnovabili, anche sfruttando le possibilità offerte nel quadro delle iniziative legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il documento prevede che Banco Bpm si renda disponibile a supportare le imprese associate al consorzio proponendo la propria gamma di prodotti e servizi, in particolare di finanziamento, anche attraverso un team di specialisti in grado di offrire assistenza e consulenza per affiancare le imprese nella realizzazione dei loro progetti. Il Cib, sempre nell'ambito dell'accordo, collaborerà con la banca mettendo a disposizione la propria esperienza tecnico-scientifica, maturata in anni di esperienza nel settore, per la valutazione tecnica dei progetti/investimenti sul biometano.

"L'avvio della collaborazione con il Banco Bpm, un istituto che ha forti radici nei territori, che sono stati pionieri nello sviluppo del biogas agricolo, potrà dare nuovo slancio agli investimenti dei nostri soci nel percorso di sviluppo tracciato dal Pnrr", dichiara Piero Gattoni, presidente di Cib. "In questo momento di attesa dei provvedimenti che daranno pieno sviluppo al biogas e biometano agricolo è fondamentale costruire una salda collaborazione tra la nostra rete imprenditoriale e il mondo bancario grazie alla quale il nostro modello del 'Biogasfattobene' potrà diffondersi sempre di più e contribuire agli obiettivi nazionali di transizione e decarbonizzazione", conclude Gattoni.

"Il contributo che le imprese agricole possono offrire nell'ambito della produzione di energia da fonti rinnovabili sta crescendo progressivamente d'importanza. Infatti, oltre a rappresentare un'attività per ampliare e diversificare l'origine dei profitti aziendali, la produzione di biogas e biometano in agricoltura, specialmente in prospettiva, può offrire un contributo significativo in termini di produzione energetica nazionale e favorire la transizione ecologica ambientale del nostro Paese", commenta Massimo Pasquali, responsabile Coordinamento Aziende di Banco Bpm.