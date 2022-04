01 aprile 2022 a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Giriamo un compasso attorno all'Italia: a poche centinaia di km da noi troviamo le fosse comuni nei Balcani, il dramma della Libia, la Tunisia con un nuovo colpo di Stato, e la guerra in Ucraina. Pace, libertà e democrazia non sono merce diffusa. E vanno difese. Non solo a parole". Lo scrive Enrico Borghi del Pd su twitter.