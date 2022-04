Rivelati i primi 100 speaker e ospiti del WMF2022: Pif, Linda Sarsour, Federico Faggin e Nicola Gratteri interverranno durante la 3 giorni del Festival

01 aprile 2022 a

(Bologna, 01/04/2022) - Ecco i primi ospiti e speaker annunciati del WMF - il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale, che per la decima edizione si svolgerà alla Fiera di Rimini dal 16 al 18 giugno 2022. Mainstage, sale formative, dibattiti, tavoli di lavoro e panel sui principali temi dell'innovazione: gli speaker contribuiranno con il loro know-how parlando di attualità e intervenendo su temi tra cui Aerospace, Health, Analytics e GA4, Web3, Digital Marketing, Smart Working e HR, Sostenibilità e tantissime altre.

Bologna, 01/04/2022 - Rivelati i primi 100 ospiti e speaker da tutto il mondo che prenderanno parte al WMF2022 , in programma dal 16 al 18 giugno alla Fiera di Rimini. Alla decima edizione del più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale gli speaker - come di consueto - parteciperanno all'agenda della 3 giorni che prevede oltre 100 eventi e un fitto programma formativo. Questi porteranno il loro contributo e il loro punto di vista sulle tematiche di attualità - trattate sul Mainstage e sul Future Stage - e su quelle verticali dell'innovazione e del digital marketing, che saranno trattate negli stage dedicati alla formazione e negli eventi correlati.

Tra i primi speaker annunciati - provenienti da tutto il mondo - Pif, l'inventore del microchip Federico Faggin, l'attivista per i diritti umani Linda Sarsour, il procuratore Nicola Gratteri, la sociolinguista Vera Gheno, l'editorialista del Corriere della Sera Goffredo Buccini, l'atleta paralimpico Roberto Zanda, il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, I Sansoni, l'attivista e nipote di Nelson Mandela Siyabulela Mandela, il direttore scientifico dell'IIT Giorgio Metta, il robot della Hanson Robotics Sophia, il professore e sociologo Domenico De Masi e tantissimi altri. Numerosi anche i brand e le realtà presenti: tra i tanti ESA, IBM, Nexi, LinkedIn, Microsoft.

Quest'anno previsti speech formativi, workshop, talk ispirazionali, tavole rotonde, dibattiti che raccoglieranno numerose testimonianze e previsioni del futuro sulle grandi sfide del nostro tempo, su temi di attualità e su quelli che riguardano il mondo dell'innovazione digitale e sociale. Gli speaker del WMF, insieme agli operatori del settore, ai formatori, agli studenti, alle istituzioni, ai territori e ai partecipanti, si potranno così confrontare sui possibili scenari di sviluppo su temi quali la transizione ecologica, il lavoro, il web marketing, l'inclusione sociale, la cultura, il mondo startup e tanto altro.

Al WMF la formazione è da sempre il motore trainante dell'evento: anche alla decima edizione previste numerose sale formative sui temi verticali dell'innovazione tra cui SEO, Social Media Marketing, Content Marketing, Analytics e GA4 ma anche Web 3.0 (Metaverso, NFT, Crypto e Blockchain), Intelligenza Artificiale, Health, Cybersecurity, Coding, Sostenibilità, Diritti Umani, Legalità e molto altro. L'insieme delle sale costituirà il vasto programma formativo, risultato delle tematiche segnalate dagli utenti del Festival, dalle proposte degli speaker e dalle analisi di mercato realizzate dal WMF.

WMF - Il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale

Il 16, 17 e 18 giugno torna l'appuntamento con la Fiera Internazionale dedicata al mondo dell'innovazione: il WMF2022, in programma presso la fiera di Rimini, riunirà nuovamente professionisti, aziende player di settore, startup, università, ONP e istituzioni per una tre giorni interamente dedicata all'innovazione digitale e sociale. Con oltre 24.000 partecipanti nel 2021, 100 eventi in 3 giorni, più di 600 speaker da tutto il mondo e oltre 500 tra espositori e sponsor in un'Area Espositiva che ha accolto anche Ministeri, Regioni, Comuni, Enti pubblici e più di 700 startup e investitori: il WMF - ideato e prodotto da Search On Media Group - è il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale.

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall'esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

