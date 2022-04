Calcio: Manchester United, Bruno Fernandes rinnova fino al 2026

01 aprile 2022 a

Manchester, 1 apr. -(Adnkronos) - Continua l'avventura tra Bruno Fernandes e il Manchester United. Il centrocampista portoghese, arrivato in Inghilterra nel gennaio del 2020, ha rinnovato il suo contratto con i Red Devils fino al 2026 con opzione per un ulteriore anno. A comunicarlo è stato lo stesso club attraverso i suoi canali ufficiali: "Il Manchester United è lieto di annunciare che Bruno Fernandes ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2026, con possibilità di proroga per un ulteriore anno". L'ex centrocampista di Udinese, Sampdoria e Novara, ha già collezionato 49 gol e 39 assist in sole 117 presenze con il club inglese.

"Da quando sono entrato a far parte di questa squadra ho avuto un rapporto speciale con il club e con i nostri fantastici tifosi", ha dichiarato Bruno Fernandes ai media ufficiali del Manchester United. "Sono cresciuto guardando questa squadra e sognando di avere la possibilità di giocare qui un giorno. Ora quel sogno è realtà e per me è un onore". Poi il portoghese si rivolge ai tifosi dei Red Devils: "Sono a Manchester da due anni ma è ancora fantastico uscire dall'Old Trafford e sentire lo stadio cantare il coro che mi hanno dedicato. È un vero privilegio indossare questa maglia, vogliamo dare ai nostri tifosi i successi che meritano. Abbiamo condiviso grandi gioie negli ultimi anni, ma il meglio deve ancora venire".