Covid: Tripodi (Fi), 'grazie a impegno Difesa'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Dopo più di due anni, è terminato lo stato di emergenza sanitaria. Non ci sono adeguate parole per ringraziare medici, infermieri e quanti hanno lavorato giorno e notte per curare, salvare vite e restituirci la libertà. Così come non ringrazieremo mai a sufficienza i medici militari e tutta la Difesa italiana per aver garantito con la loro alta professionalità produzione di dispositivi, i trasporti in bio-contenimento, il Piano vaccinale, gli Ospedali da campo, i Centri per la donazione del sangue". Lo afferma Maria Tripodi, capogruppo di Fi in commissione Difesa della Camera.