Clima: Tajani, 'incontro con Sadhguru, a Roma dopo viaggio in moto dall'India'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Ho incontrato Sadhguru. Un personaggio molto conosciuto nel mondo, un mistico che da anni si batte per la salvaguardia dell'ambiente e del suolo. È arrivato in motocicletta dall'India, un viaggio attraverso 26 paesi per confrontarsi con i leader e i politici del mondo. Abbiamo parlato di crisi del suolo, dell'importanza dell'agricoltura, delle soluzioni per la lotta ai cambiamenti climatici. Ho molto apprezzato la sua grande spiritualità al servizio della terra". Lo racconta su Facebook Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europo.

"Il suo -aggiunge- non è un ambientalismo fondamentalista, ma una difesa dell'ambiente e del suolo attraverso un'agricoltura consapevole, al centro del quale c'è l'uomo, il futuro della terra e la tutela del lavoro. Ricordiamoci che gli agricoltori sono i primi difensori dell'ambiente. Mi ha colpito positivamente per la sua visione pragmatica, che condivido e sposa i miei valori. Lo ringrazio per averci fatto visita a Roma, spero di riceverlo presto anche a Bruxelles".