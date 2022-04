Ciclismo: domenica il Giro delle Fiandre, oggi ricognizione sotto la neve

01 aprile 2022 a

Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - In Belgio è arrivata la neve. Dopo un inverno avaro di precipitazioni, venerdì mattina i luoghi simbolo del Giro delle Fiandre erano ricoperti di neve. La 'Ronde van Vlaanderen', corsa 'Monumento' che di fatto apre le classiche del Nord, è in programma domenica. Il meteo prevede basse temperature, specialmente al mattino, e pioggia. Il pericolo neve sembra scongiurato per domenica, anche se la primavera belga è solita giocare brutti scherzi. Il venerdì è il classico giorno della ricognizione da parte dei ciclisti. Sono pochi coloro che si sono avventurati sul pavè imbiancato. Tra loro anche uno dei grandi favoriti, Tadej Pogacar, insieme al suo scudiero Matteo Trentin. La gara è in programma domenica: 273 chilometri per eleggere il successore di Kasper Asgreen, con 18 muri da scalare di cui sette tratti in pavé. I più attesi? Come sempre l'accoppiata Vecchio Kwaremont-Paterberg. I favoriti sono i soliti: Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar. Trentin sembra essere l'unico azzurro in grado di poter competere per il successo.