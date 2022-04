Auto: a marzo mercato sempre in rosso con 119.497 immatricolazioni (-29,66%)

01 aprile 2022 a

a

a

Roma, 1 apr. -(Adnkronos) - Nessun segno di ripresa per il mercato automobilistico italiano in attesa degli incentivi. Lo certificano i dati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che per il mese di marzo 2022 registrano 119.497 immatricolazioni di autovetture a fronte delle 169.886 dello stesso mese dell'anno precedente, con un calo di oltre il 29%. Vivace invece il mercato dell'usato con 450.846 trasferimenti di proprietà a fronte di 331.779 passaggi registrati a marzo 2021, con un aumento di quasi il 36%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 570.343, ha quindi interessato per il 20,95% vetture nuove e per il 79,05% vetture usate.