01 aprile 2022

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola è a Kiev per portare un messaggio di speranza. Un gesto di grande coraggio che segue quello già compiuto da tre premier europei di centrodestra. Sono questa determinazione e questa serietà dimostrata da chi rappresenta le Istituzioni la strada migliore per ottenere la pace in Ucraina”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.