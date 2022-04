Burioni: "Io al chiuso continuo a portare mascherina Ffp2"

01 aprile 2022 a

a

a

Roma, 1 apr. (Adnkronos Salute) - "Voi fate quello che volete, io se sono al chiuso in un ambiente affollato la mascherina (Ffp2) continuo a portarla. La quarta dose preferisco farmela - se necessaria - con il vaccino e non con il virus". Così il virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, su Twitter. Il virologo posta un'immagine tratta da uno studio dei Cdc americani che evidenzia come indossare una mascherina (N95/Kn95) al chiuso può abbassare la probabilità di risultare positivi al Covid dell'83%, la chirurgica del 66%, la mascherina di tessuto del 56%, ma senza non c'è nessuna protezione.