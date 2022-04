Ue: Gentiloni, 'crescita rallenterà ma no recessione'**

02 aprile 2022 a

Cernobbio, 2 apr. (Adnkronos) - "Avremo certamente un rallentamento della crescita, avremo certamente un impatto di questa nuova crisi ma non siamo affatto destinati a un percorso di crescita negativa o di recessione". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Questo naturalmente - ha sottolineato - è l'impegno che dobbiamo mantenere, rispondere uniti e far fronte uniti a questa seconda drammatica crisi che abbiamo di fronte".

Poi, replicando a chi gli chiedeva quali fossero le sue previsioni sul rischio stagflazione in Italia, Gentiloni ha evidenziato: "Certamente noi abbiamo una previsione per l'Europa del 4% per l'Italia del 4,2%, sono le previsioni di gennaio. Io presenterò le nuove previsioni europee il 16 maggio. Ci sarà un rallentamento della crescita, certamente quel 4% europeo a oggi è ottimistico che non raggiungeremo. Non credo questo significhi di per sé una prospettiva di un rallentamento che si spinge fino a tendenze recessive perché con la crescita che abbiamo realizzato nel 2021 possiamo avere un moderato ottimismo di mantenere un livello più basso di crescita sostenibile anche nel 2022".