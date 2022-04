Energia: Gentiloni, 'tetto Ue prezzo gas? Complicato'

02 aprile 2022 a

Cernobbio, 2 apr. (Adnkronos) - Il tetto al prezzo del gas "è una delle questioni su cui il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di fare una proposta e noi la faremo entro la fine del mese. L'argomento è complicato dal punto di vista tecnico perché ci sono non solo diverse opinioni politiche ma diverse variabili sull'impatto che può avere un tetto al gas all'ingrosso, però penso che questa sia una questione che la Commissione sta affrontando molto seriamente". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, replicando a chi gli chiedeva se fosse fiducioso su una posizione comune sul tetto al prezzo del gas.