Ue: Gentiloni, 'su patto stabilità tornare a regole rigide sarebbe controproducente'

Cernobbio, 2 apr. (Adnkronos) - "Non c'è dubbio che di fronte a un'economa che senza fermarsi rallenta, avere delle regole troppo rigide, tornare a regole rigide, sarebbe controproducente. Credo dobbiamo mantenere l'impegno prima della pausa estiva di avanzare le nostre proposte di riforma". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, parlando del patto di stabilità.

"Sullo stop del gas russo - ha aggiunto - ne parliamo in tutti gli scenari possibili e immaginari, la discussione sul patto di stabilità direi che ha più una influenza sulle dinamiche nostre interne. Certamente, il fatto che fino a due mesi fa avevamo delle previsioni di uno sviluppo economico che ci riportasse a riprendere un percorso di crescita, non solo a raggiungere livelli pre-pandemia, ma anche andare molto oltre, sono oggi circondate da notevole incertezza. Questo rende la discussione sulla riforma del patto di stabilità più importante".