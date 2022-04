Ue: Schnabel (Bce), 'continuare processo normalizzazione per politica monetaria'

02 aprile 2022 a

Cernobbio, 2 apr. (Adnkronos) - "Date le eccezionali misure di politica monetaria accomodante ancora in atto, e i crescenti rischi che l'inflazione si collochi al di sopra del nostro obiettivo nel medio termine, continuare il processo di normalizzazione delle politiche avviato a dicembre 2021 rimane la linea d'azione appropriata per la politica monetaria”. Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, nel corso del suo intervento al workshop ‘Lo scenario dell'economia e della finanza' organizzato dal Forum Ambrosetti a Cernobbio.

“La politica fiscale, a sua volta - ha proseguito Schnabel - può contribuire ad attenuare l'impatto della guerra sulla domanda privata e quindi sostenere la politica monetaria nel perseguimento della stabilità dei prezzi. Ma il sostegno fiscale dovrebbe essere mirato in modo da non aumentare le pressioni sui prezzi a medio termine, in un momento in cui si prevede che l'economia stessa genererà un'inflazione sostenuta e l'ambizione dell'Europa di raggiungere l'autonomia strategica richiederà già ingenti investimenti pubblici”.