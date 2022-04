Pnrr: Franco, 'va bene, bisogna proseguire e attuarlo'**

02 aprile 2022 a

Cernobbio, 2 apr. (Adnkronos) - "Nel medio termine credo che il fulcro debba restare l'attuazione del piano nazionale. Ora, si può ridiscutere tutto il piano nazionale? Il piano nazionale è stato scritto riga per riga con la Commissione europea e confrontato con i nostri partner. Ricominciando daccapo il rischio sarebbe di bloccare tutto, di non avere né il piano nazionale come è adesso né un'alternativa. Se il piano nazionale nelle sue linee essenziali, e mi sembra questo fosse confermato, va essenzialmente bene, credo che bisogna proseguire e attuarlo, attuarlo, attuarlo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso del suo intervento al workshop ‘Lo scenario dell'economia e della finanza' organizzato dal Forum Ambrosetti a Cernobbio.

"Ovviamente - ha sottolineato - alcuni singoli progetti vanno ridiscussi, vanno riesaminati e ridiscussi con la Commissione. Ma un conto è ridiscutere singolo progetti, un conto dire butto via il piano e ricomincio. Credo che il piano nazionale vada rafforzato sotto il profilo della transizione climatica, ora anche per una maggiore autonomia europea e nazionale".