Meteo: Lombardia, domani piogge sparse, da martedì temperature in risalita

02 aprile 2022 a

a

a

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Nel fine settimana, graduale allontanamento verso sudest del vortice depressionario che influenza il tempo sulla Lombardia determinando condizioni di instabilità in via di attenuazione: ancora deboli precipitazioni sparse, in prevalenza concentrate sulla fascia prealpina. Da lunedì a giovedì nuova fase prevalentemente asciutta, temperature inferiori alla norma del periodo fino alla notte di martedì, poi in sensibile risalita. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Domani su tutta la regione nuvolosità irregolare e variabile, migliora tra il tardo mattino e il pomeriggio. Precipitazioni: molto deboli e localizzate, più probabili a partire dal mattino su Alta Pianura Occidentale e Prealpi. Limite neve attorno a 800 metri. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. In pianura minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 11 e 14 gradi. Venti: in pianura deboli in prevalenza orientali con qualche rinforzo sul pavese. In montagna deboli di direzione variabile.

Lunedì 4 aprile ovunque nuvoloso o molto nuvoloso ma con tendenza a schiarite già dalla notte a partire da Alpi e Pianura orientale; nel corso della giornata nuvolosità irregolare quindi generale rasserenamento tra il tardo pomeriggio e la serata. Precipitazioni molto deboli, possibili localmente fino al mattino, specie sul settore Nordovest. Dal pomeriggio ovunque assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento.