Generali: Rizzetto (FdI), 'operazione che guarda a crescita da vedere non come cattiva'**

Roma, 2 apr (Adnkronos) - "Ritengo che la politica sia cosa diversa dall'economia e che a volte serva che se ne tenga alla larga in termini di interferenze. In ogni caso, personalmente, ritengo che una operazione che guarda più alla crescita ed ha una visione più imprenditoriale che bancaria, in termini di penetrazione di mercato, non sia da vedere sotto una cattiva lente". Lo dice Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia, interpellato dalla Adnkronos sulle questione dei vertici di Generali.