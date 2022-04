02 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Prima pole per l'Aprilia nella classe MotoGp. Lo spagnolo Aleix Espargaro porta la casa italiana in pole position nel Gp d'Argentina, facendo segnare il tempo di 1'37"688 nelle qualifiche. Secondo tempo per la Ducati di un altro iberico, Jorge Martin, che ferma il cronometro su 1'37''839. Terza piazza per Luca Marini, che in sella alla Ducati gira in 1'38''119. Quarto crono per la Honda di Pol Espargaro (1'38''165)