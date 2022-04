Ucraina: Amendola, 'Ue unita, non si possono cambiare contratti gas esistenti'

03 aprile 2022 a

Roma, 3 pr (Adnkronos) - "Risponderemo a livello europeo, per i contratti esistenti non si può cambiare la validità e la ragione del contratto". Lo ha detto il sottosegretario all'Ue Enzo Amendola a SkyTg24 sulla richiesta di Mosca del pagamento in rubli del gas russo.

"Bisogna valutare tecnicamente, ci sono sanzioni molto dure, se questi sono meccanismi tecnici per aggirare le sanzioni. L'Unione europea è unita e tranquilla nel verificare le disposizioni del decreto della Duma", ha spiegato Amendola.