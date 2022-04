Ue: Amendola, 'inutile chiudersi a fortezza, è tempo di cambiare regole accoglienza'

03 aprile 2022 a

Roma, 3 apr (Adnkronos) - "Nell'accogliere chi scappa da una guerra o dalla povertà l'Europa è stata molto deludente, dobbiamo accogliere. L'Unione europea con la sua forza e le sue risorse deve essere sempre pronta a non chiudersi come una fortezza, è inutile. E' tempo di cambiare tutti i regolamenti che avevamo e che non funzionano sotto gli urti della storia". Lo ha detto il sottosegretario all'Ue Enzo Amendola a SkyTg24.