Roma, 3 apr (Adnkronos) - "Leggo che per uscire dalla trappola mortale dell'alleanza con i 5S in versione barricadera, il PD starebbe pensando a un cambiamento della legge elettorale. Finalmente intanto Berlusconi ha detto mezza parola sulla guerra (ma non su Putin). Piccoli passi. Buona domenica". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.