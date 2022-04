Centro: Rotondi, 'Berlusconi green e evergreen'

03 aprile 2022 a

Roma, 3 apr (Adnkronos) - "Ringrazio Silvio Berlusconi per l'intenso contributo che ha dato al congresso costituente di 'Verde è popolare', così rinnovando un rapporto di amicizia e collaborazione con la nostra comunità. Berlusconi è il primo a comprendere la portata epocale e irreversibile della transizione ecologica. Possiamo dire che Silvio è green oltre che evergreen. Alle elezioni politiche non pensiamo ad alleanze tradizionali ma a un confronto sui nostri temi coi candidati premier". Lo dice Gianfranco Rotondi all'indomani del congresso costituente di ‘Verde è popolare' che lo ha eletto presidente del partito nel quale sono confluiti la sua ‘Dc per le autonomie' e il soggetto ambientalista di Paola Balducci, che di ‘Verde è popolare' sarà portavoce.