Tv: è morta Estelle Harris, star di 'Seinfeld' e 'Zack e Cody'

Los Angeles, 3 apr. - (Adnkronos) - L'attrice statunitense Estelle Harris, star della sitcom "Seinfeld" e della serie tv "Zack e Cody al Grand Hotel", è morta per cause naturali nella sua casa di Palm Desert, in California, sabato 2 aprile, alla vigilia del 94esimo compleanno. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo figlio Glen Harris a "The Hollywood Reporter". Era la vedova dell'attore Sy Harris (1952-2021), da cui ha avuto tre figli.

Era nota per aver interpretato in "Seinfeld" (1992-98) Estelle Costanza, la madre ansiosa e assillante del protagonista George (Jason Alexander), dall'urlo indimenticabile che assillava spassosamente sia il figlio che il marito (Jerry Stiller). La simpatica attrice alta 1 metro e 57 centimetri si è anche fatta apprezzare dal pubblico più giovane con il ruolo di Muriel, la pigra cameriera del Tipton Hotel, nella serie di Disney Channel "Zack e Cody al Grand Hotel" (2005-2008).

Nata a New York il 4 aprile 1928 come Estelle Nussbaum, aveva iniziato la sua carriera professionale in tv quando ormai si stava avvicinando ai 50 anni. Ha lavorato costantemente in piccoli ruoli fino a quando non è stata lanciata come Estelle Costanza nella quarta stagione di "Seinfeld" rendendola una delle protagoniste preferite dai fan. Con la caratteristica voce stridula che innalzava le sue scene ad un tono operistico, la Harris divenne popolare per le sue osservazioni sarcastiche e le sue esasperate tirate a spese di suo figlio George e di suo marito, Frank.

In seguito l'attrice è apparsa in episodi di "La famiglia Addams", "Sabrina, vita da strega", "E.R. - Medici in prima linea", "La famiglia Proud". Nel 1995 aveva iniziato anche un'intensa carriera di doppiatrice ed è nota per aver dato voce a Mrs. Potato Head nel franchise "Toy Story" della Pixar. Al cinema ha avuto piccoli ruoli nei film "C'era una volta in America" (1984) di Sergio Leone, "Amadeus" (1984) di Miloš Forman, "La forza della volontà" (1988), "L'inventore pazzo" (1997).