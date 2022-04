03 aprile 2022 a

Roma, 3 apr (Adnkronos) - "L'orrore di Bucha, e anche in altre città come Irpin, ha un solo nome: crimini di guerra. Non è una ritirata, è un massacro. I corpi dei civili lungo le strade, le notizie di stupri come arma di guerra. Ha ragione Ursula Von der Layen, è urgente un'indagine indipendente". Lo scrive su Twitter Teresa Bellanova, vice ministra alle 'Infrastrutture e presidente di Iv.