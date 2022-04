03 aprile 2022 a

Roma, 3 apr (Adnkronos) - "L'orrore delle immagini che giungono da #Bucha ricorda i tempi più cupi della nostra storia. Non dobbiamo rassegnarci all'ineluttabilità della guerra, non possiamo accettare questa carneficina. Non dobbiamo tacere di fronte a queste violenze". Lo scrive Giuseppe Conte sui suoi profili social.