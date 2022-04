03 aprile 2022 a

Roma, 3 apr (Adnkronos) - "Lasciano senza fiato le immagini dei civili giustiziati per le strade e delle fosse comuni, che arrivano da Bucha dopo il ritiro delle truppe di invasione di Putin. Una barbarie che riemerge dalle epoche più buie della storia europea e che speravamo di non rivedere mai più. Va fatto ogni sforzo per la pace e per fermare l'aggressione all'Ucraina". Lo dice la presidente di FdI Giorgia Meloni.