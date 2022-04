Motomondiale: Gp Argentina, vince A. Espargaro su Aprilia davanti alla Ducati di Martin

03 aprile 2022 a

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Lo spagnolo Aleix Espargaro vince il Gp dell'Argentina in sella alla sua Aprilia alla prima vittoria della storia in MotoGp per la casa italiana, che dopo il podio dello scorso anno ottiene finalmente il primo trionfo in top class. Al secondo posto un'altra moto italiana la Ducati di un'altro spagnolo Jorge Martin. Terzo posto per l'iberico Alex Rins su Suzuki. Chiude quinto invece Francesco Bagnaia su Ducati.