04 aprile 2022 a

a

a

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Riunione questa mattina, a quanto si apprende, tra il premier Mario Draghi e i ministri Giancarlo Giorgetti e Daniele Franco, prima della partenza del responsabile del Mef per il Lussemburgo, per la riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin. Sul tavolo, il Documento di economia e finanza atteso in Cdm in settimana, probabilmente già mercoledì.