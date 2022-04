La Wizard Games di Aspire Global e NetBet hanno firmato un nuovo accordo per l'Italia

04 aprile 2022 a

a

a

- ROMA, April 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia stringe una partnership con Wizard Games Studio di Aspire Global. Un accordo che provvede l'entrata del fornitore nella lista dell'operatore italiano, e quindi un nuovo carico di contenuti che si aggiunge all'offerta della piattaforma.

La raccolta di Wizard Games contiene oltre 120 titoli, tutti conosciutissimi in questa industria. Le slot offrono un mix di temi, meccaniche e caratteristiche diverse, e sono progettati per attrarre un'ampia fascia demografica di giocatori. I preferiti includono successi come Dragons of the North, Wolf Riches e Rumble Rhino.

Pertanto, un'altra importante tessera si incastra nel mosaico di NetBet Italia. Come sempre, l'inclusione di un nuovo fornitore si traduce in più giochi disponibili per i nostri clienti. Sul mercato italiano da quasi 20 anni, NetBet è sinonimo di sicurezza e divertimento per le migliaia di giocatori che accedono ogni giorno al casinò. Queste due costanti, combinate con innovazione e qualità, costituiscono le fondamenta del successo di NetBet.

Claudia Georgevici, PR manager di NetBet.it, ha detto: "La partnership con Wizard Games è un altro grande obiettivo raggiunto dal nostro marchio. "Wizard Games è un fornitore di fiducia, rinomato per i suoi prodotti di alta qualità che meritano davvero un posto nel nostro casinò online."

Joey Hurtado, amministratore delegato di Wizard Games, ha dichiarato: "Dal nostro ingresso sul mercato italiano nel 2018, i nostri contenuti hanno guadagnato un seguito importante di fan. Questa partnership con NetBet testimonia la popolarità dei nostri giochi in questo paese.

"Attraverso questo accordo saremo in grado di estendere la nostra presenza sul mercato italiano, grazie all'appoggio di un operatore di primo piano come NetBet. Non vediamo l'ora di poter portare intrattenimento di prima classe ai loro clienti."

Per maggiori informazioni contatta [email protected]