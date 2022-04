Ucraina: Denisova, 'situazione critica in regione Kherson, 67 villaggi senza luce e acqua'

04 aprile 2022 a

a

a

Milano 4 apr. (Adnkronos) - "Esplosioni e bombardamenti sull'intero territorio della regione di Kherson, in particolare ai confini delle regioni di Dnipropetrovsk e Mykolayiv. Non c'è elettricità né acqua nei villaggi, niente medicine e negozi chiusi dall'inizio della guerra. La situazione è critica. Nelle ultime 24 ore, 67 insediamenti nella regione di Kherson sono rimasti senza elettricità e acqua". Lo fa sapere su Telegram Lyudmila Denisova, commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino.

"Il bombardamento di città pacifiche e obiettivi civili da parte dell'esercito dell'aggressore è un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità e una grave violazione delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei suoi Protocolli aggiuntivi", sottolinea Denisova, che rivolge un "un appello alla Commissione investigativa delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani durante l'invasione militare dell'Ucraina e alla missione di esperti istituita dagli Stati partecipanti all'Osce nell'ambito del Meccanismo di Mosca affinché tengano conto di questi crimini di guerra e crimini contro l'umanità e i diritti umani in Ucraina".