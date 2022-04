Mine antiuomo: Quartapelle (Pd), 'facciamo nostre parole Mattarella'

04 aprile 2022 a

a

a

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Non ci tiriamo mai indietro quando si tratta di costruire la pace, ancora più oggi l'impegno deve essere l'obiettivo principale della politica. Facciamo nostre le parole del presidente Mattarella: l'uso delle mine e delle bombe a grappolo sono un crimine contro l'umanità. Un crimine che troppo spesso la comunità internazionale dimentica e che le immagini di Bucha, con i corpi dei civili trasformati addirittura in trappole esplosive, ci riportano drammaticamente all'attenzione". Così in una nota Lia Quartapelle, responsabile Affari internazionali ed Europa nella segreteria del Pd.

"Ancora oggi le eredità sciagurate di guerre lontane e vicine e terribili fanno vittime, mutilano con ricadute pesanti su economie spesso fragilissime. Anche per questo il PD ha promosso varie iniziative concrete: domani discuteremo di una risoluzione, a prima firma di Graziano Delrio che condanna l'uso di cluster bombs e mine in Ucraina ed in ogni guerra, impegnando l'Italia a proteggere i civili anche nelle zone urbane contro l'uso di tali strumenti. La comunità internazionale è chiamata a dare un segnale in questa direzione e noi vogliamo che l'Italia sia in prima linea. A dicembre approvammo definitivamente la nostra legge contro il finanziamento della produzione di mine e bombe a grappolo. La pace si costruisce mattone su mattone e con fatti concreti", conclude.