Calcio: Atalanta su insulti a Koulibaly, 'agiremo nelle sedi competenti per tutelare immagine club'

Bergamo, 4 apr. - (Adnkronos) - "Atalanta BC comunica che ogni comportamento non in linea con i principi di civiltà ed educazione, da sempre perseguiti da questo club, sarà osteggiato con forza". Così l'Atalanta in una nota all'indomani degli insulti razzisti dei tifosi nerazzurri nei confronti del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. "Non vogliamo, e lo sottolineiamo, dare visibilità a soggetti che nulla hanno a che fare con il nostro ambiente e, pertanto, senza clamori né generalizzazioni, agiremo nelle sedi competenti affinché l'immagine del club e della città di Bergamo siano tutelate", conclude il comunicato della società orobica.