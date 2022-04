Ucraina: Gentiloni, 'sanzioni su energia? Vedremo'**

04 aprile 2022 a

Lussemburgo, 4 apr. (AdnKronos) - - Sul contenuto del nuovo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia "c'è una discussione in corso. La Commissione dice sempre che per noi nessuna misura è esclusa e ora è più vero che mai. Certamente quello che abbiamo visto tutti merita una reazione ulteriore". Così il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni risponde, a margine dell'Eurogruppo a Lussemburgo, a chi chiede se i massacri di civili avvenuti a Bucha e in altre località occupate dai russi possano convincere l'Ue a colpire anche il petrolio e il gas russi. "Per la verità stavamo già preparando un ulteriore pacchetto di sanzioni e vedremo se ci saranno le condizioni politiche per allargarlo ulteriormente", conclude.