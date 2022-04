04 aprile 2022 a

Torino, 4 apr. - (Adnkronos) - "L'unica cosa certa è che darò tutto me stesso per tornare il prima possibile a lottare con i miei compagni per questa maglia. Forza Juve. Fino alla fine". Così su Twitter il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli che ieri nel match perso con l'Inter ha riportato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e dovrà rimanere fuori per circa un mese.