Cappello (Comune Milano): 'No guerra a smart working, ma va normato'

04 aprile 2022 a

Milano, 4 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "E' indubbio che a Milano per tutte le attività legate al pranzo fuori sono stati mesi difficili, per via dello smart working. Va normato come ha detto il sindaco Sala, ma è sbagliato fare una guerra allo smart working, che purtroppo finora è stato prevalentemente lavoro da remoto. Il lavoro agile è invece sensato, serve fiducia e confronto su risultati raggiunti".Lo ha detto Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano, nel corso del panel 'Il futuro del lavoro tra digital skills, diversity&inclusion', all'interno dell'evento dal titolo 'Tempo di dignità e di pace' alla Fondazione Stelline a Milano.