Def: Castaldo, 'insulti vili e critiche pretestuose, Conte chiede legittimo confronto'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "La dialettica politica, sana e costruttiva, nasce dal confronto e del confronto si nutre. Ecco perché la richiesta di un serio dialogo con l'esecutivo sul Def avanzata dal presidente Giuseppe Conte e dal nostro capodelegazione al governo Stefano Patuanelli è tanto doverosa quanto sacrosanta". Così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del M5S.

"È incredibile dover constatare il livello raggiunto in questi ultimi giorni dagli insulti vili e dalle critiche pretestuose sollevate contro il nostro Presidente solamente perché, come Movimento 5 Stelle e primo partito di maggioranza relativa in Parlamento, abbiamo ribadito il nostro diritto e dovere di rappresentare le priorità dei cittadini: forse alcuni noti esponenti politici e commentatori stanno iniziando a dimenticare i più basilari principi della democrazia parlamentare, fondata proprio sulla dialettica tra varie sensibilità e idee, che non è mai un mero esercizio di stile".

"Così come abbiamo chiarito che non sarebbe stato sostenibile, in queste condizioni di profonda crisi dovuta alla pandemia e al conflitto in Ucraina, operare un aumento secco al 2% in due anni delle spese militari, adesso insistiamo nel chiedere risorse adeguate e immediate per le nostre famiglie e imprese che non riescono a pagare le bollette. Insistere sul porre rimedio a questa gravissima situazione economica e sociale, così come evidenziare che sugli extra profitti si è intrapresa la giusta direzione ma bisogna essere molto più decisi sono il più sincero atto di responsabilità verso il Paese e i nostri concittadini: siamo pronti a sostenere un confronto serio e puntuale nel merito, e non accetteremo che vengano sollevati veti aprioristici e barricate insensate da chicchessia per impedirlo”, conclude.