Superbonus: M5S, 'taglia bollette e incrementa cantieri e lavoro, non bloccarlo'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - “Anche i dati Enea relativi al mese di marzo mostrano le importanti performance del Superbonus 110%, con 139.000 cantieri già autorizzati e oltre 24 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione. Questo significa case più efficienti e risparmi in bolletta per tante famiglie, ma significa anche crescita economica nuovo posti di lavoro, ben 44.207 soltanto nel primo bimestre 2022. Per questa ragione chiediamo con insistenza al ministro dell'Economia Daniele Franco e al presidente del Consiglio Mario Draghi di intervenire subito per evitare che questo trend positivo subisca una pesante battuta d'arresto”. Così in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro, Patrizia Terzoni e Luca Sut.

“I detentori di abitazioni unifamiliari - riprendono i pentastellati - sono stati lasciati in un limbo dall'incertezza normativa dei mesi passati e ora si trovano davanti allo scoglio della soglia del 30% di lavori da completare entro fine giugno. Accanto a questo c'è il caos determinato in tema di cessione del credito, con tantissime imprese già oggi in crisi di liquidità nonostante gli ingenti crediti già maturati in relazione a lavori regolarmente svolti e terminati".

“È inaccettabile che si mettano i bastoni tra le ruote a una misura che tiene in piedi l'economia del Paese, aiuta l'ambiente e le famiglie in una fase complicatissima come quella che stiamo attraversando. Per questo chiediamo al Governo di ascoltare l'appello dei cittadini e la volontà pressoché unanime del Parlamento: con i nostri emendamenti, già con il decreto Energia all'esame della Camera, si può prevedere una proroga che dia più tempo per completare i lavori per le unifamiliari e, dall'altro versante, si può rimuovere il blocco alla cessione dei crediti che sta mettendo alle strette migliaia di aziende”, concludono.