Migranti: venerdì Salvini a Palermo per processo Open Arms**

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Venerdì Matteo Salvini sarà a Palermo per l'udienza del processo Open Arms. Appuntamento alle 9,30, Aula Bunker dell'Ucciardone. Sono attesi i testimoni: Marc Reig Creus, Comandante della nave Open Arms; Vincenzo Asaro, direttore sanitario dell'Ospedale di Licata, ASP di Agrigento; Cristina Camilleri, responsabile del CTA - Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Agrigento; Alessandro Dibenedetto, psicologo in servizio presso l'Emergency Onlus; Katia Valeria Di Natale, medico in servizio presso lo Staff CISOM, Progetto PASSIM 2; Dario Caputo, Prefetto di Agrigento; Rosa Maria Iraci, Questore di Agrigento.