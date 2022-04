Calcio: Klopp, 'Salah sta trattando rinnovo con la società'

04 aprile 2022 a

Liverpool, 4 apr. - (Adnkronos) - "Non c'è niente di nuovo da aggiungere, questa è una buona notizia. Le parti stanno trattando e sono contento per questo, è tutto ciò che volevo sentirmi dire". L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp si esprime così in merito al rinnovo di Momo Salah, in scadenza con i Reds nel giugno 2023. "Momento complicato per lui? Per me è importante il livello delle prestazioni. Salah e Mané sono tornati dalle rispettive nazionali e ora sono di nuovo a disposizione. Ma li vedo tutti i giorni, quindi non c'è niente di cui preoccuparsi", aggiunge Klopp in conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. "In Portogallo ci aspetta una gara difficile, contro un avversario tosto. Il mese di aprile sarà importante, vogliamo rendere questa stagione indimenticabile. Ci vorranno voglia, mentalità ed entusiasmo, se non basterà ci riproveremo il prossimo anno", conclude il tecnico tedesco.