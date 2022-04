04 aprile 2022 a

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Sono vicina al ministro Di Maio: le minacce non fermeranno la solidarietà italiana all'Ucraina e la scelta di campo che abbiamo fatto per la libertà dei popoli e il loro diritto alla sicurezza. Difendere Kiev è difendere l'Europa”. Lo scrive su Twitter il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.