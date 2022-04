Ue: Conte, 'no a reazioni emotive ma lavorare a difesa comune'

04 aprile 2022 a

a

a

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "La prospettiva non è il riarmo, tanto più perseguito a livello di singole Nazioni come ad esempio ha programmato di fare la Germania. Noi dobbiamo, a livello di Ue, lavorare per costruire un pilastro della difesa comune che ovviamente appoggi una maggiore integrazione politica europea. Se lavoreremo intelligentemente in questa direzione, non per una reazione emotiva immediata ma in maniera costruttiva, pianificando e programmando con ponderazione, noi otterremo una riduzione sostanziale delle risorse destinate alla difesa e risparmieremmo rendendo la difesa europea più efficiente, moderna ed efficace". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, lasciando il convegno 'Social network, blockchain e metà verso' al Chiostro della Minerva.