04 aprile 2022 a

a

a

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Inaccettabili le minacce di morte rivolte all'amico e collega Luigi Di Maio. A Luigi, tutta la mia solidarietà e vicinanza. Sono sicuro che non si farà intimidire e che continuerà a lavorare con la schiena dritta e in modo egregio come fatto finora. Forza, Luigi. Siamo con te!” Lo scrive su Twitter Francesco D'Uva, deputato M5S questore della Camera.