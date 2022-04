Bari: rapina supermercato insieme a complice, denunciato 14enne

05 aprile 2022 a

Bari, 5 apr. (Adnkronos) - C'era un minorenne (appena 14 anni), tra le due persone che lo scorso 29 marzo, di pomeriggio, hanno rapinato un supermercato di Bitonto, in provincia di Bari. Ne è convinta la Polizia di Stato che ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un giovane di 24 anni, bitontino con precedenti di polizia, e denunciato in stato di libertà il ragazzo. Sono ritenuti presunti responsabili del reato di rapina a mano armata in concorso. Due persone a volto coperto, impugnando una pistola ed un coltello, hanno fatto irruzione all'interno del negozio ed hanno minacciato la dipendente, al fine di farsi consegnare l'incasso, per poi fuggire nelle vie limitrofe.

Il bottino della rapina ammonta a 730 euro in contanti. Il commissariato di Polizia ha esaminato le telecamere di video sorveglianza del supermercato e delle strade adiacenti, riuscendo a individuare l'abbigliamento dei presunti responsabili e lo scooter, privo di targa, utilizzato per la fuga. Inoltre, è stato possibile ricostruire le fasi preparatorie della rapina: dall'arrivo dei presunti autori a volto scoperto, al travisamento, avvenuto in una via circostante, utilizzando scaldacollo e passamontagna.

A distanza di poche ore dal fatto, gli investigatori hanno individuato i presunti autori della rapina, recuperando anche lo scooter.Il fermato è stato condotto in carcere. Il gip del Tribunale di Bari ne ha convalidato il fermo, nel contraddittorio con la difesa.Il minore è stato affidato ai familiari.