Salerno: blitz carabinieri, 4 arresti per usura

Napoli, 5 apr. (Adnkronos) - E' in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Salerno che stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip di Salerno, nei confronti di 4 persone. Per una di queste l'ordinanza dispone la custodia cautelare in carcere, mentre per gli altri 3 sono disposti gli arresti domiciliari. I reati contestati a vario titolo sono usura, violenza privata aggravata ed esercizio abusivo di attività finanziaria, in concorso.