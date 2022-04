Francia: produzione industriale -0,9% a febbraio

05 aprile 2022 a

Parigi, 5 apr. (Adnkronos) - A febbraio 2022 cala la produzione industriale in Francia. A febbraio 2022, la produzione diminuisce nel manifatturiero (-0,5% dopo +2,2%) come nel totale dell'industria (-0,9% dopo +1,8%). Rispetto a febbraio 2020 (ultimo mese prima dell'inizio del primo confinamento), la produzione rimane in calo nel settore manifatturiero (-4,5%) e nell'industria totale (-4,6%). Lo indicano i dati dell'Istituto nazionale di statistica Insee,