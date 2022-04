Ambiente, oltre 8.500 giovani coinvolti nel contest Cial

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - Sono state ben 285 le scuole primarie e secondarie di primo grado (distribuite in 10 Province italiane) che nei mesi scorsi hanno partecipato al concorso online Alu Experience promosso da Cial (Consorzio nazionale imballaggi alluminio) in collaborazione con i Comuni e le società preposte alla gestione dei rifiuti urbani nei territori di riferimento. Da settembre e dicembre, guidati dai loro insegnanti, tanti giovani e giovanissimi studenti (circa 8.500, complessivamente) si sono infatti sfidati in un coinvolgente gioco - dai contorni decisamente green - tramite il sito www.generazionealpha.it realizzato da Cial con il supporto di La Fabbrica, agenzia attiva da oltre 35 anni e leader nell'ideazione e nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa e formativa.

Un web contest dedicato ai 6-13enni, ovvero la ‘nuovissima' generazione Alpha che ha grande confidenza con web, tablet e smartphone. Una vera e propria gara che ha chiamato tutti i partecipanti a superare alcune ‘escape room' e a risolvere quesiti studiando e mettendo a frutto il materiale a disposizione sul portale e riguardante la raccolta differenziata e il riciclo dell'alluminio. Uno l'obiettivo alla base del contest: stimolare le buone pratiche ambientali e guidare i ragazzi lungo un percorso di educazione civica, originale e divertente, teso anche a valorizzare i principi dell'Agenda 2030 dell'Onuc (a cominciare dal Global Goal numero 12 ‘Consumo e produzione responsabili').

Ad aiutare gli studenti nelle varie fasi del gioco sono stati chiamati tre giovani ambassador che, attraverso frizzanti video-pillole, hanno illustrato le semplici regole di partecipazione. “È bello constatare quanto le nuove generazioni siano sensibili, soprattutto se stimolate con le giuste leve, alle grandi tematiche green. Un contest dal grande valore educativo pensato e realizzato per seminare nell'animo di tanti giovani la predisposizione, ormai imprescindibile, al rispetto e alla tutela dell'ambiente.” dichiara Giuseppina Carnimeo, direttore generale Cial.

Alle scuole vincitrici di ogni Provincia è stato consegnato un voucher da spendere per l'acquisto di materiale ludico/didattico (500 euro al primo classificato; 300 euro al secondo classificato e 200 euro al terzo).

A Firenze, in collaborazione con il Comune e con Alia Servizi Ambientali, sono state premiate: scuola primaria Galileo Galilei (classe 4B) di Pontassieve; scuola primaria Giosuè Carducci (2E) di Fucecchio; scuola primaria Lucio Lombardo Radice (1A) di Sesto Fiorentino. In provincia di Latina: scuola secondaria Pasquale Mattej (1C) di Formia; scuola primaria Maria Pia di Savoia (5A) di Monte San Biagio; scuola secondaria Plinio il Vecchio (1A) di Cisterna di Latina. In provincia di Livorno, in collaborazione con il Comune e con Aamps Livorno: scuola primaria Lambruschini (5A) di Livorno; scuola secondaria Galileo Galilei (2A) di Cecina; scuola secondaria Villa Corridi (1L) di Livorno.

In provincia di Lucca, in collaborazione con Sistema Ambiente Lucca: scuola primaria Giovanni Pascoli (4A) di Viareggio; scuola primaria Giuseppe Lombardo Radice (classe Verde) di Lucca. In provincia di Parma, in collaborazione con Iren: scuola primaria San Leonardo (5) di Parma; scuola primaria Paolo Racagni (4B) di Parma; scuola secondaria Arturo Toscanini (2E) di Parma. In provincia di Pavia, in collaborazione con il Comune di Pavia e Asm Pavia: scuola secondaria Giovanni Pascoli (2Ac) di Voghera; scuola primaria Mirabello (3A) di Pavia. In provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con Iren: scuola primaria Di Roteglia (3B) di Castellarano; scuola primaria Vasco Agosti (3A) di Reggio Emilia; scuola primaria Anna Frank (2A) di Rio Saliceto.

In provincia di Salerno, in collaborazione con il Comune e con Salerno Pulita: scuola primaria di via Parmenide (5A) di Battipaglia; scuola secondaria Alfonso Gatto (3C) di Battipaglia; scuola secondaria San Tommaso d'Aquino (3B) di Salerno. In provincia di Taranto, in collaborazione con Amiu Taranto: scuola primaria Giovanni XIII (4D) di Martina Franca; scuola primaria G. Lombardo Radice (5A) di Ginosa; scuola secondaria Gaetano Salvemini (3B) di Taranto. In provincia di Torino, in collaborazione con Iren: scuola primaria Rinaldo Gatti (3) di Carmagnola; scuola primaria Aldo Peno (5A) di Cuorgné; scuola primaria Paolo Gaidano (3A) di Poirino.