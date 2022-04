Ucraina: intelligence Kiev, 'divisioni russe eccidio Bucha saranno presto inviate a Kharkiv'

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Le divisioni 64 e 35 dei fucilieri motorizzati responsabili dei crimini commessi a Bucha, ora di stanza a Mosyr (Bielorussia), potrebbero tornare in Ucraina, molto probabilmente in una delle zone più calde (presumibilmente nella regione di Kharkiv), dopo due giorni di riposo a Belgorod, in Russia. Lo riferisce l'intelligence ucraina, secondo cui, dopo il periodo di riposo le divisioni saranno chiamate a svolgere "compiti speciali", del tipo già svolti a Bucha.

Secondo l'intelligence di Kiev, uno dei motivo di far tornare queste divisioni senza aver provveduto alla loro rotazione, sarebbe quello di sbarazzarsi di testimoni scomodi dislocandoli nelle zone in cui non avrebbero la possibilità di sopravvivere, il che precluderebbe la possibilità di farli comparire davanti al tribunale.