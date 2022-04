Pechino 2022: Malagò a Mattarella, 'ben ritrovato presidente, abbiamo fatto tifo per lei'

05 aprile 2022 a

a

a

Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - "C'eravam lasciati il 23 dicembre alla consegna della bandiera con un affettuoso imbarazzo, siamo molto felici di poter dire ben ritrovato presidente". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia della riconsegna della bandiera tricolore dopo le Olimpiadi e Paralimpiadi di Pechino 2022. "Le atlete e gli atleti hanno fatto il tifo per lei in modo univoco e molto sentito. Credo sia il giusto pensiero per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni", aggiunge il numero uno dello sport italiano.