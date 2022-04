Ucraina: Mattarella, 'abbiamo bisogno dei valori olimpici, guerra è il contrario'

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Competere, con lealtà; confrontare esperienze, metodologie, impostazioni; praticare, sviluppare, manifestare rispetto e amicizia tra tutti quanti i partecipanti alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi: in quei giorni abbiamo assistito a tante manifestazioni di quei valori e ne abbiamo un grande bisogno. Quel che è avvenuto tra Olimpiadi e Paralimpiadi ce lo ha ricordato ulteriormente: l'aggressione della Russia all'Ucraina, la guerra, è esattamente il contrario dello spirito olimpico e paralimpico, esattamente il contrario del significato di incontro di pace, di amicizia, di collaborazione, di confronto leale e amichevole fra tutti da ogni parte del mondo che Olimpiadi e Paralimpiadi rappresentano". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la restituzione della bandiera da parte degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2022.