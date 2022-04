Milano-Cortina 2026: Mattarella, 'traguardo da realizzare uniti per riaffermare valori olimpici'

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "L'invocazione alla pace, alla libertà, alla democrazia, alla collaborazione internazionale è un'indicazione di obiettivi, è un richiamo a valori. Anche per questo assume grande significato la prospettiva delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi in Italia, Milano-Cortina. Sarà un appuntamento importante per riaffermare questi valori e per il nostro Paese un impegno fondamentalmente importante. Un traguardo da conseguire, realizzare e vivere al massimo livello possibile, per segnare il recupero di questi valori che le Olimpiadi e le Paralimpiadi indicano". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la restituzione della bandiera da parte degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2022.

"Sono convinto -ha aggiunto il Capo dello Stato- che nessuno si tirerà indietro, sono convinto che tutti collaboreremo perchè di quell'evento, Milano-Cortina, saremo nel nostro Paese non soltanto ospitanti, ma protagonisti".